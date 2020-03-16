Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявил, что граждане, которые оказались заблокированы в Египте из-за коронавируса, должны сами решать, как вернуться в Украину.

Такое заявление прозвучало на брифинге в Киеве в понедельник, 16 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Граждане с отдыха, и с Египта в том числе, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы рассказывали им о порядке движения, сообщали перевозчикам, что будет прекращено авиасообщение. Поэтому они должны для себя принять это решение. Самостоятельно", – выдал Никифоренко.

В Госпогранслужбе открестились от украинских туристов в Египте

О том, что будет с туристами после возвращения и предусмотрена ли обсервация, он рассказать не смог. По словам Никифоренко, об этом сообщит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев закрыли на карантин 15 марта. Всего в Египте оказались заблокированы около 60 тысяч наших сограждан.

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