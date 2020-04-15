В Госпогранслужбе обнаружили первый случай коронавируса

Вероника Ковбасюк Общество 18:20, 15.04.2020 Обновлено: 18:44, 15.04.2020

В среду, 15 апреля, зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 среди военнослужащих Госпогранслужбы.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ на своем сайте. Пограничника одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад госпитализировали в центральную районную больницу с повышенной температурой, а медики диагностировали у него ОРЗ.

Мужчине сразу провели экспресс-тест на коронавирус, но тот показал отрицательный результат. После этого ему сделали еще ПЦР-тест. Таким образом у пограничника и обнаружили COVID-19.

В Госпогранслужбе обнаружили первый случай коронавируса
ГПСУ

"Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме. Государственная пограничная служба Украины поддерживает постоянную связь с врачами для обеспечения военнослужащего всем необходимым", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время будет установлен круг людей, с которыми пограничник контактировал. Также в подразделении провели меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в частности обеспечили самоизоляцию и обсервацию персонала.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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