Главная Новости
15 апреля • обновлено в 19:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Госпогранслужбе обнаружили первый случай коронавируса

1.5т
Читать материал на украинском

В среду, 15 апреля, зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 среди военнослужащих Госпогранслужбы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ на своем сайте. Пограничника одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад госпитализировали в центральную районную больницу с повышенной температурой, а медики диагностировали у него ОРЗ.

Мужчине сразу провели экспресс-тест на коронавирус, но тот показал отрицательный результат. После этого ему сделали еще ПЦР-тест. Таким образом у пограничника и обнаружили COVID-19.

В Госпогранслужбе обнаружили первый случай коронавируса

В Госпогранслужбе обнаружили первый случай коронавируса

ГПСУ

"Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме. Государственная пограничная служба Украины поддерживает постоянную связь с врачами для обеспечения военнослужащего всем необходимым", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время будет установлен круг людей, с которыми пограничник контактировал. Также в подразделении провели меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в частности обеспечили самоизоляцию и обсервацию персонала.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги