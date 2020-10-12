Репост, пожалуйста, важно. Новости очень печальные, в госпитале снова умер воин от тяжелого ранения.. Ему было всего 26 лет..Только вот Костю похоронили, следом и Саша. Слов нет..

На счёт 14 октября, это День Захисника Батьківщини. С разрешения начальства госпиталя, хочу Вам ещё раз сообщить, что в госпитале карантин и проведывающие в палатах раненых крайне нежелательны.

Люди много пишут мне и говорят, что школами, дет. садиками, офисами готовы прийти и поздравить. Спасибо Вам огромное, но Вы должны понимать, что эпидемия ковида слишком велика, а воинам с их и так слабым иммунитетом болеть нельзя. Как раненым, а сейчас лежат ребята с ампутациями так и у кого онко, контузии и многое другое.

Большая просьба понять и передать волонтерам.

По отчетности. За неделю у меня снова немалые расходы, это закупка лекарств, помощь онкобольным, на фронт и закупилась сегодня в маркете для отправки посылок на фронт (много кофе, полотенца, печенье, консервы, чай и конфеты). Общая сумма около 40 тыс ( Чеки прилагаю) Ещё большие списки лекарств на передовую, уже холодает, многие болеют.

Так что, кто хочет поздравить ребят, присоединяйтесь!

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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