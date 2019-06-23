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В госпитале Харькова умер героический защитник Украины "Карлсон"

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В воскресенье, 23 июня, в госпитале Харькова скончался украинский военный Алексей "Карлсон" Карлаш, которого ранили в голову в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

О трагедии сообщил в Facebook бывший военный Алексей Бешуля. Он поделился подробностями и фото умершего бойца.

"Карлсон. Алексей Карлаш. Начинали службу вместе в 2014 году. А сегодня утром он умер в Харьковском госпитале. Осколочное ранения в голову. Операция. Около десяти утра его не стало", – написал Бешуля.

Новости
На Донбассе убит воин ВСУ: фото героя, отдавшего жизнь за Украину
Алексей Карлаш

Алексей Карлаш

Facebook Алексея Бешули

Как уточняет "Голос Одессы", Алексей Карлаш получил ранение 19 июня, впоследствии его перевели в госпиталь, где он скончался не приходя в сознание. Мужчина был родом из Богуслава Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе убили 19-летнего бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Александра Микитюка.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ХарьковВСУООС
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ivanov koly
ivanov koly
вечная память герою Украины!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
ivanov koly, Возьми коля его моторчик,и давай на передовую,а то сопли здесь жуешь.пацреот диванный.
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леня зе
леня зе
это перекрывает 3-е место сборной Украины.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Карлссон улетел...
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