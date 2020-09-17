В госпитале Харькова рассказали о состоянии воинов, которые подорвались на Донбассе
Жизни трех воинов, которые 15 сентября подорвались на Донбассе, уже ничего не угрожает. Впрочем один из них до сих пор находится в реанимации – в момент взрыва он потерял часть стопы.
Об этом рассказал врач в госпитале Харькова, комментарий которого обнародовали на Telegram-канале "ВЕХА Харьков". Медик также уточнил, что сроки лечения бойцов будут разными (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Сейчас эти раненые находятся в удовлетворительном состоянии. Двое из них – в отделении соответствующего профиля и третий – в отделении реанимации. Прогноз благоприятный у всех, но срок лечения будет разным. Потому что у того, который потерял часть стопы, будет период более длительный" , – отметил врач.
"Потому что надо будет сформировать культю, затем провести протезирование стопы. Уже тогда будет лечение завершено. То есть, это длительное время, 3-4 месяца вместе с реабилитацией", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL :
15 сентября во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести.
Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.
Впоследствии выяснилось, что под Шумами Донецкой области на растяжке подорвался полковник ВСУ Александр Апполонов и пресс-секретарь подразделения морпехов Виктор Залевский.
Оба защитника находились в указанном районе с целью стандартной проверки ситуации.