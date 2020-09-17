В госпитале Харькова рассказали о состоянии воинов, которые подорвались на Донбассе

Жизни трех воинов, которые 15 сентября подорвались на Донбассе, уже ничего не угрожает. Впрочем один из них до сих пор находится в реанимации – в момент взрыва он потерял часть стопы.

Об этом рассказал врач в госпитале Харькова, комментарий которого обнародовали на Telegram-канале "ВЕХА Харьков". Медик также уточнил, что сроки лечения бойцов будут разными (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас эти раненые находятся в удовлетворительном состоянии. Двое из них – в отделении соответствующего профиля и третий – в отделении реанимации. Прогноз благоприятный у всех, но срок лечения будет разным. Потому что у того, который потерял часть стопы, будет период более длительный" , – отметил врач.

"Потому что надо будет сформировать культю, затем провести протезирование стопы. Уже тогда будет лечение завершено. То есть, это длительное время, 3-4 месяца вместе с реабилитацией", – добавил он.

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