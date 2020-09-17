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В госпитале Харькова рассказали о состоянии воинов, которые подорвались на Донбассе

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
2,1 т.
Врачи оценили состояние воинов ВСУ, которые подорвались на Донбассе

Жизни трех воинов, которые 15 сентября подорвались на Донбассе, уже ничего не угрожает. Впрочем один из них до сих пор находится в реанимации – в момент взрыва он потерял часть стопы.

Об этом рассказал врач в госпитале Харькова, комментарий которого обнародовали на Telegram-канале "ВЕХА Харьков". Медик также уточнил, что сроки лечения бойцов будут разными (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас эти раненые находятся в удовлетворительном состоянии. Двое из них – в отделении соответствующего профиля и третий – в отделении реанимации. Прогноз благоприятный у всех, но срок лечения будет разным. Потому что у того, который потерял часть стопы, будет период более длительный" , – отметил врач.

"Потому что надо будет сформировать культю, затем провести протезирование стопы. Уже тогда будет лечение завершено. То есть, это длительное время, 3-4 месяца вместе с реабилитацией", – добавил он.

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