В Гослесагентстве зафиксирована вспышка COVID-19

В центральном аппарате Государственного агентства лесных ресурсов Украины обнаружили вспышку коронавируса COVID-19. Заболевание подтверждено у 8 работников.

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Об этом сообщили в Facebook Гослесагентства. Отмечается, что после подтверждения COVID-19 у трех работников и провення ПЦР-тестирование всех сотрудников заболевания обнаружили еще у 5 человек.

В организации начали принимать все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания. Официальная информация по ситуации с коронавирусом в центральном аппарате агентства будет размещена в понедельник, 27 июля, на сайте Гослесагентства.

В центральном аппарате агентства коронавирусом заболело 8 человек. Facebook Гослесагентства

В центральном аппарате агентства коронавирусом заболело 8 человек. Facebook Гослесагентства

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из общежитий Киевского политехнического института зафиксировали вспышку COVID-19. Такой диагноз поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех жителей.