В городе на Харьковщине решили проводить новогодние ярмарки

В нескольких населенных пунктах Харьковской области решили не отказываться от традиции проведения новогодне-рождественских ярмарок. В частности, перед праздниками они откроются в городе Купянск и двух близлежащих поселках городского типа – Ковшаровке и Купянске-Узловом. Подробности сообщает официальный сайт Купянского городского совета.

Согласно сообщению, ярмарки пройдут с 8 по 31 декабря включительно. Откроются они по таким адресам:

Купянск

пл. Центральная, 39 (возле АТБ);

м-н Юбилейный (район магазина "Голд");

ул. Химушина;

пер. Кооперативный;

пл. Стадионная (около д. №8-10).

пгт Купянск-Узловой

район ПХО "Купянский Узловский рынок";

пл. Железнодорожников, 13.

пгт Ковшаровка

2 м-н (район КП "Купянский городской рынок"),

1 м-н (район дома №10).

Кроме того, с 18 декабря в Купянске, пгт Ковшаровка и пгт Купянск-Узловой откроются елочные базары. Как сообщили в Купянском горсовете, ярмарки и елочные базары будут работать с соблюдением всех карантинных норм.