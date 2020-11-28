В городе на Харьковщине решили проводить новогодние ярмарки
В нескольких населенных пунктах Харьковской области решили не отказываться от традиции проведения новогодне-рождественских ярмарок. В частности, перед праздниками они откроются в городе Купянск и двух близлежащих поселках городского типа – Ковшаровке и Купянске-Узловом. Подробности сообщает официальный сайт Купянского городского совета.
Согласно сообщению, ярмарки пройдут с 8 по 31 декабря включительно. Откроются они по таким адресам:
Купянск
пл. Центральная, 39 (возле АТБ);
м-н Юбилейный (район магазина "Голд");
ул. Химушина;
пер. Кооперативный;
пл. Стадионная (около д. №8-10).
пгт Купянск-Узловой
район ПХО "Купянский Узловский рынок";
пл. Железнодорожников, 13.
пгт Ковшаровка
2 м-н (район КП "Купянский городской рынок"),
1 м-н (район дома №10).
Кроме того, с 18 декабря в Купянске, пгт Ковшаровка и пгт Купянск-Узловой откроются елочные базары. Как сообщили в Купянском горсовете, ярмарки и елочные базары будут работать с соблюдением всех карантинных норм.