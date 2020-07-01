В городе Донетчине произошла вспышка COVID-19: десятки зараженных

В Славянске, Донецкой области произошла вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19).

За минувшие сутки в городе заразились 67 человек. Об этом в Facebook написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

COVID-19 в Донецкой области Facebook\Павел Кириленко.

Всего в области COVID-19 лабораторно подтвердили у 74 человек. Кроме Славянска в Светлодарске подтвердили один случай заражения, в Мариуполе – 2, Краматорске – 2, Константиновке – 2.

"Таким образом, с начала объявления карантина на Донетчине зарегистрировано 555 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни", – отмечено в сообщении.

Facebook\Павел Кириленко.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине официально подтверждены 44 998 случаев COVID-19. Из них 664 были обнаружены за прошедшие сутки, что на 42 ниже, чем за день до этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса продолжает распространяться и убивать сотни тысяч человек по миру.