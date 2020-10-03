В городах Украины усилят контроль за карантином

Министерство здравоохранения Украины обратилось к органам, контролирующим соблюдение правил карантина, с требованием усилить контроль.

Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, у министерства нет полномочий по контролю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, необходимо усилить контроль особенно в местах массового скопления людей.

"Ну, например, те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры", – отметил Степанов.

Он еще раз обратил внимание на увеличение количества людей, у которых тяжелое протекание коронавирусной болезни (COVID-19).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине четвертый подряд рекорд по больным коронавирусом.