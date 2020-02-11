В горах Грузии пропал украинский турист

В Грузии спасатели ищут туриста из Украины, пропавшего в горах в Местийском муниципалитете (край Самегрело – Верхняя Сванетия на западе страны).
Об этом рассказали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, передает Интерфакс.
Поиски начались после того, как накануне украинский турист не вернулся в гостиницу в поселке Местиа. Турист мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульд, отметили в ведомстве.
sputnik-georgia.ru
К поискам гражданина Украины подключились местные добровольцы.
Накануне в районе вершины Тетнульд произошел сход сразу двух лавин. В районе схода лавин оказались четыре туриста из Чехии. Спасатели оказали им помощь. Позже СМИ сообщили, что под лавину мог попасть еще один человек, в частности, украинский турист.
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Карпатах недалеко от Рахова погиб мужчина из Ужгорода. Туристы поднимались на гору Поп-Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудились.
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