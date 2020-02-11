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11 февраля • обновлено в 12:28
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В горах Грузии пропал украинский турист

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В Грузии спасатели ищут туриста из Украины, пропавшего в горах в Местийском муниципалитете (край Самегрело – Верхняя Сванетия на западе страны).

Об этом рассказали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, передает Интерфакс.

Поиски начались после того, как накануне украинский турист не вернулся в гостиницу в поселке Местиа. Турист мог оказаться в районе схода лавины возле вершины Тетнульд, отметили в ведомстве.

В горах Грузии пропал украинский турист

sputnik-georgia.ru

К поискам гражданина Украины подключились местные добровольцы.

Накануне в районе вершины Тетнульд произошел сход сразу двух лавин. В районе схода лавин оказались четыре туриста из Чехии. Спасатели оказали им помощь. Позже СМИ сообщили, что под лавину мог попасть еще один человек, в частности, украинский турист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Карпатах недалеко от Рахова погиб мужчина из Ужгорода. Туристы поднимались на гору Поп-Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудились.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Грузия
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