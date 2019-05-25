"Это было ужасно!" Подробности циничного школьного скандала с девочкой из приюта в Каменском

В городе Каменском Днепропетровской области произошел возмутительный случай. На праздновании выпускного в местной 19-й школе ученицу 4-Б класса, которая волей судьбы оказалась в приюте при живой матери, не пустили к сладкому столу, потому что за нее никто не сдал деньги. Девочке просто пришлось уйти.

И это не единственный подобный случай в украинских школах. Полгода назад в Харькове ребенка заставили присутствовать на "праздновании окончания первой четверти", при этом оставив без сладкого, поскольку родители не сдали деньги. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Первый выпускной

"Девочка так готовилась, надела красивое платье, в приюте ей накрутили волосы. И она, красивая, пришла на праздник", – так написала в своем посте в Facebook бабушка девочки Екатерина.

Лера Facebook Екатерины Опанасенко

В тот день, 21 мая, Лера собралась на свой первый выпускной, на котором были запланированы торжественные мероприятия, конкурсы, аниматоры, фотосессия и, конечно, сладкий стол для учеников 4-Б класса.

Но прекрасный день обернулся для школьницы тяжелой обидой, когда после всех торжеств Леру просто попросили удалится и не пустили на сладкий стол, организованный родителями. Объяснили это тем, что мама девочки не сдавала деньги, а угощения закупались порционно для каждого ребенка.

"Она мне по телефону сказала, что на сладкий стол ее не пригласили. У них была торжественная часть, были конкурсы, аниматоры, она гуляла с одноклассниками, но на сладкий стол ее не пригласили", – рассказала OBOZREVATEL Екатерина Панасенко.

Бабушка на мероприятии не присутствовала, а девочку забирала психолог реабилитационного центра, в котором сейчас находится Лера. Именно она подходила к классной руководительнице, которая и сказала, что сладкий стол не рассчитан на еще одного ребенка.

"Психолог отвела мою внучку в приют, я ее по телефону успокаивала, старалась смягчить этот момент, приехала к ней. Ребенку, конечно, было очень обидно. Она даже купила букет для классной руководительницы, а она вот так сказала. Это было ужасно для ребенка, особенно, который находится в приюте, в сложных жизненных обстоятельствах, который пережил уже столько неприятных моментов", – говорит бабушка Леры.

Екатерина утверждает, что о подготовке к мероприятию ей было ничего не известно, никто из школы или родительского комитета ей не звонил: "Нет, нас не предупреждали. Неужели бы я не нашла деньги? Я постоянно им, Лере и ее брату, покупаю сладости, подарки, и в приюте чуть ли не каждый день. Я не знаю, какая там сумма нужна была, но это не было бы вопросом, я бы ее сдала. Даже директор приюта сказал, что они бы подключились в этом случае".

Бабушка и внучка Facebook Екатерины Опанасенко

В комментариях журналистам директор реабилитационного центра также подтвердила, что о выпускном узнали только за день до праздника, когда уже не было возможности включится в организацию.

По словам Екатерины Панасенко, на следующий день в приют пришли директор школы и классный руководитель с подарком для Леры, но бабушка все равно недоумевает, как так можно было поступить с маленькой девочкой. Более того, ей еще и писала член родительского комитета, мол, никто не собирается кормить ребенка со своих денег.

"Мне в личные сообщения написала Наталья из родительского комитета, мол что вы хотели? Мама на ребенка забила, бросила ее в приюте, в школе не появляется. А между строк читается, почему мы должны за нее платить и кормить. В таком духе", – рассказала она.

Уже год в приюте

Лера со своим младшим братом Димой попали в реабилитационный центр уже второй раз. Дело в том, что мама детей уже несколько раз привлекалась по статье 166 ст. УК Украины, за злостное невыполнение родительских обязанностей. По слова Екатерины, отца у девочки нет, а папа младшего Димы сидит в тюрьме.

Сейчас же продолжается судебное разбирательство по вопросу лишения матери родительских прав. Бабушка борется за опекунство над детьми уже, по сути, 10 лет.

"Уже десятый год борюсь, еще Димочки не было, второго ребенка, но эти службы по делам детей просто что-то. В последний раз они не явились в суд, их юрист заболел, а заменить оказалось некем. С судьей тоже проблемы, с предыдущей мы уже были на стадии рассмотрения доказательств, а нам назначили новую", – рассказывает Екатерина.

Сейчас же остается риск того, что судебное рассмотрение затянется, и сколько дети будут еще находится в приюте – неизвестно.

"Такого не было!"

Родители одноклассников Леры и классный руководитель отрицают тот факт, что девочке кто-то не позволил сесть за сладкий стол. В комментарии OBOZREVATEL мама одной из девочек Алеся рассказала, что действительно, некоторая часть сладостей была закуплена порционно, но также было много общих конфет и соков.

"Нам не жалко, хватит на всех, мы потом даже раздавали. Лера участвовала во всех мероприятиях, ей вручили грамоту, потом мы гуляли в фотозоне, где учительница показала нам фильм, который она сняла про эти 4 года. Была фотосессия, после было шоу с аниматорами, Лера во всем участвовала, последним было бумажное шоу, после которого мы спустились в класс", – рассказала она.

Лера на празднике Facebook Анна Зайченко

По ее словам, на сладком столе девочки уже не было, и никто не видел, как она ушла.

"Никто не говорил ей уходить. Боже упаси, это даже в голове не укладывается, это настолько обидно. Я сама работаю в детском саду, я бы никогда в жизни такого не сказала ребенку. Мне бы хотелось посмотреть в глаза тому человеку, который мог сказать ей уходи. Такого не было", – заявляет Алеся.

В свою очередь классный руководитель девочки говорит, что к ней действительно подходила психолог и спрашивала, может ли Лера присутствовать на сладком столе, на что Ирина Ковтуновская порекомендовала подойти к кому-нибудь из родительского комитета, так как ни она организовывала сладости детям. Но психолог забрала девочку, и они ушли.

"Я не знаю, может у них какая-то личная неприязнь к директору или классному руководителю. Но праздник организовывали родители, Ирина Дмитриевна участвовала с ними в конкурсах, играла с ними, но за столом не сидела даже, и мы несли ответственность за банкет", – говорит Алеся.

Отрицают и тот факт, что о празднике родные Леры ничего не знали. Хотя и Ирина Дмитриевна подтверждает, что не предупредила директора приюта, но дети и родители знали о подготовке. Тоже самое говорит и мама Лериной одноклассницы. Более того, в групповой переписке родителей учеников писала и мама Леры – Ольга.

"Лично я занималась выпускными альбомами, я писала в общий родительский чат, и Лерина мама откликнулась первой, она спрашивала, смотрела примеры фотографий, а когда пришло время сдавать деньги, она начала кормить меня "завтраками", а потом вообще исчезла", – рассказала нам мама четвероклассницы.

В тоже время и родители, и директор школы вспоминают конфликт, который случился в День рождения девочки. Тогда родители купили на весь класс пирожных, чтобы поздравить Леру. По словам Алеси, бабушка даже написала директору заявление, мол, на каких основаниях ее кормили сладостями, и якобы хотели отравить.

Директор Любовь Сухракова в комментариях журналистам допустила, что это могло стать поводом не пускать девочку.

Сейчас по данному факту проводятся проверки Каменским департаментом по гуманитарным вопросам. А Лерина бабушка надеется, что после того, как суд даст ей опеку над внучкой, она переведет ее в другую школу.

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