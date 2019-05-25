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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
ЖурналистВсе статьи автора

"Это было ужасно!" Подробности циничного школьного скандала с девочкой из приюта в Каменском

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В городе Каменском Днепропетровской области произошел возмутительный случай. На праздновании выпускного в местной 19-й школе ученицу 4-Б класса, которая волей судьбы оказалась в приюте при живой матери, не пустили к сладкому столу, потому что за нее никто не сдал деньги. Девочке просто пришлось уйти.

И это не единственный подобный случай в украинских школах. Полгода назад в Харькове ребенка заставили присутствовать на "праздновании окончания первой четверти", при этом оставив без сладкого, поскольку родители не сдали деньги. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Первый выпускной

"Девочка так готовилась, надела красивое платье, в приюте ей накрутили волосы. И она, красивая, пришла на праздник", – так написала в своем посте в Facebook бабушка девочки Екатерина.

Лера

Лера

Facebook Екатерины Опанасенко

В тот день, 21 мая, Лера собралась на свой первый выпускной, на котором были запланированы торжественные мероприятия, конкурсы, аниматоры, фотосессия и, конечно, сладкий стол для учеников 4-Б класса.

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Но прекрасный день обернулся для школьницы тяжелой обидой, когда после всех торжеств Леру просто попросили удалится и не пустили на сладкий стол, организованный родителями. Объяснили это тем, что мама девочки не сдавала деньги, а угощения закупались порционно для каждого ребенка.

"Она мне по телефону сказала, что на сладкий стол ее не пригласили. У них была торжественная часть, были конкурсы, аниматоры, она гуляла с одноклассниками, но на сладкий стол ее не пригласили", – рассказала OBOZREVATEL Екатерина Панасенко.

Бабушка на мероприятии не присутствовала, а девочку забирала психолог реабилитационного центра, в котором сейчас находится Лера. Именно она подходила к классной руководительнице, которая и сказала, что сладкий стол не рассчитан на еще одного ребенка.

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"Психолог отвела мою внучку в приют, я ее по телефону успокаивала, старалась смягчить этот момент, приехала к ней. Ребенку, конечно, было очень обидно. Она даже купила букет для классной руководительницы, а она вот так сказала. Это было ужасно для ребенка, особенно, который находится в приюте, в сложных жизненных обстоятельствах, который пережил уже столько неприятных моментов", – говорит бабушка Леры.

Екатерина утверждает, что о подготовке к мероприятию ей было ничего не известно, никто из школы или родительского комитета ей не звонил: "Нет, нас не предупреждали. Неужели бы я не нашла деньги? Я постоянно им, Лере и ее брату, покупаю сладости, подарки, и в приюте чуть ли не каждый день. Я не знаю, какая там сумма нужна была, но это не было бы вопросом, я бы ее сдала. Даже директор приюта сказал, что они бы подключились в этом случае".

Бабушка и внучка

Бабушка и внучка

Facebook Екатерины Опанасенко

В комментариях журналистам директор реабилитационного центра также подтвердила, что о выпускном узнали только за день до праздника, когда уже не было возможности включится в организацию.

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По словам Екатерины Панасенко, на следующий день в приют пришли директор школы и классный руководитель с подарком для Леры, но бабушка все равно недоумевает, как так можно было поступить с маленькой девочкой. Более того, ей еще и писала член родительского комитета, мол, никто не собирается кормить ребенка со своих денег.

"Мне в личные сообщения написала Наталья из родительского комитета, мол что вы хотели? Мама на ребенка забила, бросила ее в приюте, в школе не появляется. А между строк читается, почему мы должны за нее платить и кормить. В таком духе", – рассказала она.

Уже год в приюте

Лера со своим младшим братом Димой попали в реабилитационный центр уже второй раз. Дело в том, что мама детей уже несколько раз привлекалась по статье 166 ст. УК Украины, за злостное невыполнение родительских обязанностей. По слова Екатерины, отца у девочки нет, а папа младшего Димы сидит в тюрьме.

Сейчас же продолжается судебное разбирательство по вопросу лишения матери родительских прав. Бабушка борется за опекунство над детьми уже, по сути, 10 лет.

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"Уже десятый год борюсь, еще Димочки не было, второго ребенка, но эти службы по делам детей просто что-то. В последний раз они не явились в суд, их юрист заболел, а заменить оказалось некем. С судьей тоже проблемы, с предыдущей мы уже были на стадии рассмотрения доказательств, а нам назначили новую", – рассказывает Екатерина.

Сейчас же остается риск того, что судебное рассмотрение затянется, и сколько дети будут еще находится в приюте – неизвестно.

"Такого не было!"

Родители одноклассников Леры и классный руководитель отрицают тот факт, что девочке кто-то не позволил сесть за сладкий стол. В комментарии OBOZREVATEL мама одной из девочек Алеся рассказала, что действительно, некоторая часть сладостей была закуплена порционно, но также было много общих конфет и соков.

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"Нам не жалко, хватит на всех, мы потом даже раздавали. Лера участвовала во всех мероприятиях, ей вручили грамоту, потом мы гуляли в фотозоне, где учительница показала нам фильм, который она сняла про эти 4 года. Была фотосессия, после было шоу с аниматорами, Лера во всем участвовала, последним было бумажное шоу, после которого мы спустились в класс", – рассказала она.

Лера на празднике

Лера на празднике

Facebook Анна Зайченко

По ее словам, на сладком столе девочки уже не было, и никто не видел, как она ушла.

"Никто не говорил ей уходить. Боже упаси, это даже в голове не укладывается, это настолько обидно. Я сама работаю в детском саду, я бы никогда в жизни такого не сказала ребенку. Мне бы хотелось посмотреть в глаза тому человеку, который мог сказать ей уходи. Такого не было", – заявляет Алеся.

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В свою очередь классный руководитель девочки говорит, что к ней действительно подходила психолог и спрашивала, может ли Лера присутствовать на сладком столе, на что Ирина Ковтуновская порекомендовала подойти к кому-нибудь из родительского комитета, так как ни она организовывала сладости детям. Но психолог забрала девочку, и они ушли.

"Я не знаю, может у них какая-то личная неприязнь к директору или классному руководителю. Но праздник организовывали родители, Ирина Дмитриевна участвовала с ними в конкурсах, играла с ними, но за столом не сидела даже, и мы несли ответственность за банкет", – говорит Алеся.

Отрицают и тот факт, что о празднике родные Леры ничего не знали. Хотя и Ирина Дмитриевна подтверждает, что не предупредила директора приюта, но дети и родители знали о подготовке. Тоже самое говорит и мама Лериной одноклассницы. Более того, в групповой переписке родителей учеников писала и мама Леры – Ольга.

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"Лично я занималась выпускными альбомами, я писала в общий родительский чат, и Лерина мама откликнулась первой, она спрашивала, смотрела примеры фотографий, а когда пришло время сдавать деньги, она начала кормить меня "завтраками", а потом вообще исчезла", – рассказала нам мама четвероклассницы.

В тоже время и родители, и директор школы вспоминают конфликт, который случился в День рождения девочки. Тогда родители купили на весь класс пирожных, чтобы поздравить Леру. По словам Алеси, бабушка даже написала директору заявление, мол, на каких основаниях ее кормили сладостями, и якобы хотели отравить.

Директор Любовь Сухракова в комментариях журналистам допустила, что это могло стать поводом не пускать девочку.

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Сейчас по данному факту проводятся проверки Каменским департаментом по гуманитарным вопросам. А Лерина бабушка надеется, что после того, как суд даст ей опеку над внучкой, она переведет ее в другую школу.

Смотрите видео по теме:

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Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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