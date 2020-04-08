Депутат фракции "Голос" Роман Лозинский требует продлить действие указов о блокировании доступа в Украине к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также пропагандистских сайтов, который могут восстановить уже через месяц.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Facebook. "Уже 15 мая истекает трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям. Слышал ли кто-то, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я – нет", – подчеркнул он.

"Сегодня прислал депутатское обращение к президенту, СНБО, Кабмину и СБУ. Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировку соцсетей страны-агрессора", – призвал Лозинский.

Лозинский требует продлить действие указов о блокировании доступа к российским соцсетям Фото из открытых источников

Нардеп напомнил, что власть не имеет права "способствовать агрессору вести гибридную войну в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили обложить налогом все социальные сети и популярные сайты. К таким могут попасть Google, YouTube, Facebook, Apple и некоторые другие.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал