В годовщину убийства Гонгадзе правозащитники и журналисты обратились к властям

По случаю 20-й годовщины убийства журналиста Георгия Гонгадзе правозащитники и журналисты опубликовали обращение к украинским властям с требованием обеспечить прозрачность расследования дел об убийствах журналистов в стране.

Как сообщила "Украинская правда", в пятницу, 18 сентября, активисты собрались у стелы на Майдане Независимости в Киеве, чтобы почтить их память. Прежде всего вспомнили, о страшном убийстве Гонгадзе.

"Жестокое преступление, а также опубликованные вскоре так называемые "пленки майора Мельниченко", которые дали основания подозревать в причастности к убийству тогдашнего президента Украины Леонида Кучму, возмутили профессиональное сообщество и общество и спровоцировали массовые протесты, которые впоследствии переросли в акцию "Украина без Кучмы" . Но несмотря на давление гражданского общества и международных организаций, точка в этом деле не поставлена", – отметили в обращении.

Активисты собрались у стелы на Майдане Независимости в Киеве, чтобы почтить память убитых журналистов. Украинская правда

Правозащитники напомнили, что смерть Гонгадзе – не единственное насильственное преступление против журналиста.

"За годы независимости в Украине, по данным мониторинговых и правозащитных организаций, были убиты несколько журналистов. Окончательный список до сих пор не заключен, а виновники большинства преступлений – не названы", – добавили в обращении.

"4 мая 2019 в Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова. Через 46 дней, проведенных в коме, мужчина скончался. Комаров был неудобен многим влиятельным людям в Черкассах, поэтому получал регулярные угрозы. Преступление до сих пор остается нераскрытым, а исполнители и заказчики – безнаказанными.

Убийство журналиста в Черкассах не привлекло внимания политиков и рейтинговых СМИ. Оно не вызвало общественный резонанс и масштабных акций протеста. Через год о смерти Вадима Комарова вспоминают только близкие и друзья, а также люди и организации, чья работа – контролировать ход подобных дел. За полтора года полиция так и не обнародовала результаты работы.

Среди самых громких дел последнего времени – убийство 20 июля 2016 в Киеве журналиста Павла Шеремета. Суд над обвиняемыми в убийстве продолжается, однако все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политически мотивированным. Расследование относительно заказчиков убийства выделены в отдельное дело и до сих пор продолжается", – отметили журналисты.

Они назвали все указанные дела ярким свидетельством масштабной и тревожной тенденции, а также отметили, что в независимом государстве "журналисты не должны подвергаться гонениям, нападениям и становиться жертвами убийств, а дела против исполнителей и заказчиков должны быть расследованы, а не сфабрикованы правоохранительными органами".

"Мы, нижеподписавшиеся, требуем от украинской власти обеспечить прозрачное расследование этих дел, установить и назвать заказчиков убийств и не допустить выхода на свободу исполнителей, чья причастность доказана. Мы также призываем защищать деятельность журналистов и принимать системные меры, необходимые для защиты прав граждан на информацию", – призвали в обращении.

Отмечается, что документ подписали:

Премия имени Георгия Гонгадзе

Украинский центр Международного ПЕН-клуба

Центр прав человека ZMINA

Институт массовой информации

Центр Гражданских свобод

ОО "Детектор медиа"

ОО "Львовский Медиафорум"

"Интерньюз-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве к 20 годовщине убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе открыли мемориальную доску, а Радио Свобода выпустило видеоподкаст с уникальными кадрами, оцифрованными впервые.