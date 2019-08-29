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Колокол бил 40 минут: в сети указали на жуткую деталь трагедии Иловайска

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В четверг, 29 августа, в колокол возле Залы Памяти погибших защитников Украины били целых 40 минут. Только за это время успели вспомнить всех Героев, погибших под Иловайском в 2014 году.

На эту трагическую деталь обратили внимание на странице "Военного телевидения Украины" в Facebook, отметив, что траурный набат прозвучал 223 раза.

"В этот день колокол бил 40 минут, диктор назвал 223 имени Героев, которые погибли 29 августа, из них 147 военнослужащих Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа в Украине впервые отмечают День памяти защитников, погибших за независимость и целостность страны. Эта дата была утверждена президентом Владимиром Зеленским.

В этот день в 2014 году российские солдаты устроили массовый расстрел воинов Украины, отступавших из Иловайска по заранее договоренному с офицерами ВС РФ якобы безопасному маршруту. В Украине за этим событием прочно закрепилось название "кровавый коридор".

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Читайте все новости по теме "Бои за Иловайск" на OBOZREVATEL.

Темы
Бои за Иловайск Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А всего лишь надо было выходить по коридору, а не прорыв устраивать.
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
А стрыбали ??? Бгггг
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