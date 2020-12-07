В Украину идет потепление: синоптик уточнил прогноз погоды и назвал даты

С 11 декабря погода в Украине изменится. Днем воздух будет прогреваться до плюсовых температур.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. "Относительное тепло придет с 11 декабря, но в сопровождении небольших дождей с мокрым снегом", – сообщил он.

Как пояснил синоптик, нынешнее похолодание в Украине, которое сопровождается морозами на уровне -10 градусов, связано с влиянием сибирского антициклона и холодной воздушной массы, которая пришла с востока.

"Сейчас температурный фон на 2-4 градуса ниже нормы, но это начало декабря, поэтому это естественные процессы. Со второй декады ноября и в начале декабря стабильного тепла нет", – пояснил он.

По расчетам синоптика, с 11 декабря дневная температура поднимется до +2… +8 градусов. "На севере страны будет +1… +2 градуса с небольшими осадками, на юге +7… +9 градусов тепла", – уточнил он.

Ночью будут сохраняться отрицательные температуры – от 0 до -6 градусов. Но с 14 декабря начнется еще один период потепления. Ночные температуры будут находиться на уровне 0 градусов, дневные +2… +8 градусов.

"На этом погода пока стабилизируется", – рассказал синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украина оказалась в эпицентре противостояния северо-восточного антициклона и западноевропейского циклона.