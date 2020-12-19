В Германии заявили о шансе Украины производить лекарства от COVID-19

Украина может стать площадкой производства лекарств от коронавируса (COVID-19).

Такое заявление в пятницу, 18 декабря, на онлайн-дискуссии Киевского форума сделала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Ее цитирует издание "Прямий".

Фельдгузен подчеркнула, что несмотря на поддержку глобализации, Германия сторонник того, чтобы медицинские препараты для борьбы с пандемией производились ближе к дому.

"Это также шанс для Украины", – сказала Фельдгузен. Она указала на преимущества Украины – географическая близость страны к Европейскому Союзу и наличие квалифицированных экспертов.

Она добавила, что Германия и Украина благодаря жесткому карантину в начале пандемии смогли адаптироваться, что помогло не перегрузить системы здравоохранения.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрабатывают собственную вакцину против коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что препарат уже прошел доклинические испытания и теперь готовится к началу клинических.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, доклинические испытания украинской вакцины показали хорошие результаты. Предварительно, препарат может появиться в 2021 году.

Государственные гранты на разработку отечественной вакцины выиграли Львовский институт биологии клетки (10 млн) и Институт биохимии (3 млн гривен).

Ранее стало известно, что украинские ученые с израильскими коллегами будут вместе работать над созданием вакцины от коронавируса, разработку которой уже начал Израиль.