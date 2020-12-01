В Германии заговорили о третьей волне коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что страна может столкнуться с третьей волной коронавируса.

Как пишет Reuters, она призвала граждан проявить осторожность в ближайшие несколько недель. Это позволит предотвратить новые массовые заболевания, считает политик.

"Зимой нам нужно быть очень осторожными. Иначе у нас будет новая волна (коронавируса – ред.)", – уверена Меркель.

Она выступила против планов некоторых региональных правительств позволить отелям принимать семьи на Рождество, поскольку это может ускорить распространение инфекции.

По состоянию на 1 декабря, с начала пандемии в Германии заразился коронавирусом 1 млн 71 тыс. 561 человек. Из них 16 тыс. 694 умерли, 749 тыс. 219 преодолели болезнь.

Ангела Меркель призвала немцев к осторожности из-за коронавируса rbc.ru

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также предупредили, что третья волна коронавируса может ударить по Европе в начале 2021 года.

По словам спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро, хотя европейским странам и удалось взять под контроль первую волну инфекции, они не сумели предотвратить вторую. Если сейчас не принять необходимые меры, будет и третья волна в начале следующего года, сказал он.

При этом правительство Украины не спешит ужесточать карантинные меры для сдерживания распространения инфекции. Пока в стране не собираются продлевать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Владимир Зеленский попросил Меркель помочь в вопросе получения Украиной вакцины против COVID-19 разработки BioNTech и Pfizer.

Он говорил о расширении доступа страны к препарату, который разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.