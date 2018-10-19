Без ушей и пальцев: искусанный собакой ребенок из Славянска нуждается в помощи

В Славянске Донецкой области собака изувечила 2-летнего Анатолия, пока его мать спала. Мальчик с многочисленными серьезными травмами срочно был доставлен в больницу, его состояние пока оставляет желать лучшего.

В чем причина трагедии и как быстро поправится мальчик - разбирался OBOZREVATEL.

Проснулся и пошел гулять

ЧП произошло еще в начале октября. В Славянске Донецкой области собака изувечила малыша. Как сообщили волонтеры в соцсетях, беременная женщина уложила своего маленького сына днем спать. Сама тоже прилегла. Однако малыш проснулся и выбежал во двор, где находилась домашняя дворняга.

"Ребенок проснулся, взобрался на табуретку, открыл крючок и пошел гулять в одних колготках. Подошел к собаке. Дворняга накинулась на ребенка, хоть и была на цепи. Восприняла ребенка как добычу", - написали в сообществе "ХТЗ не без добрых людей" в Facebook.

В результате малыш лишился трех пальцев на левой руке и ушей, а также получил тяжелую психологическую травму.

Собаку забрасывали камнями

Как произошло страшное ЧП, OBOZREVATEL рассказала бабушка малыша, Елена Штепа. По ее словам, дочка вместе с сыном Толиком (1 год и 9 месяцев) отправились в гости в дом родной тети.

"Хозяева дома были на работе. Дочка ждет второго ребенка, ей в конце декабря рожать. Толик лег днем спать, она тоже прилегла рядом и уснула. Внук у меня плохо спит, очень активный. И видимо он проснулся, сам встал, открыл крючок на дверях и вышел во двор. Там этот пес. Он у хозяев давно живет, когда он был еще щенком, его обижали соседские цыганские дети, забрасывали камнями, возможно, поэтому он агрессивен к детям. Вот и набросился на Толика", - рассказывает бабушка.

Маленькому Толику нужны ушки www.facebook.com /ХТЗ не без добрых людей

Нужны ушки

Сейчас родные ребенка собирают средства на лечение. Ему предстоит еще не одна дорогостоящая операция и реабилитация.

"Я обратилась к волонтерам, они прозвонили врачей. Сказали, что в Германии готовы сделать операцию, поставить временные силиконовые ушки. Они на ночь снимаются, а утром снова их садят на специальный клей. Но такая операция стоит 20 тысяч евро. Что делать с пальчиками, пока я не знаю. Вроде есть врач в Киеве, который готов помочь, но пока я не могу до него дозвониться", - говорит Елена Штепа.

Желающие помочь могут обратиться по номеру телефона +380 (50) 864 68 45 - бабушка Штепа Елена Витальевна. 5168 7426 0626 3634 - номер карты для помощи.