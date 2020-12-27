В фармкомпании AstraZeneca заявили о "формуле успеха" для вакцины от коронавируса

В британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, работающей над вакциной от коронавируса, заявили, что нашли "формулу успеха" для нее.

По словам исполнительного директора Паскаля Сорио, в ноябре препарат показал среднюю эффективность защиты от вируса 70%, пишет The Sunday Times. Последующие испытания должны продемонстрировать, что эта вакцина способна конкурировать с Pfizer и Moderna, уточнил он.

AstraZeneca, разрабатывающая препарат AZD1222 совместно с Оксфордским университетом, выявила формулу, способную повысить его эффективность, сказал Сорио.

"Мы думаем, что выявили формулу успеха и способ добиться таких же высоких показателей эффективности, как у остальных, после введения двух доз", – подчеркнул он.

Подробности представитель компании пообещал опубликовать позднее.

Эффективность новой вакцины определялась в середине ноября в ходе специальных тестов, пишет издание. Проверялись два варианта введения препарата. В группе, состоящей из 2,7 тыс. добровольцев, испытуемые сначала получили полдозы препарата, а через месяц – полную дозу. Эффективность в этом случае достигла 90%. 9 тыс. испытуемых в другой группе получили дважды по полной дозе – эффективность составила 62%. Таким образом, средний показатель эффективности – 70%.

Сорио заявил, что новый препарат имеет характеристики, которые "соответствуют критериям, установленным регулирующими органами по всему миру". Он также добавил, что AZD1222 со стопроцентной эффективностью защищает от тяжелых форм коронавируса.

Исполнительный директор компании выразил уверенность, что последующие испытания вакцины покажут, что она "способна конкурировать с препаратами от Pfizer и BioNTech".

Также AstraZeneca планирует провести испытания, чтобы выяснить, способна ли вакцина защитить от "британского штамма" коронавируса, сказал он.

По словам Сорио, новую вакцину будет удобнее транспортировать, чем называнные препараты. Последние нуждаются в очень низких температурах, а для AZD1222 подойдет обычный холодильник. Стоимость одной дозы вакцины от AstraZeneca составит $3–5, уточнил он.

Известно, что новая вакцина начнет поставляться в страны мира с 4 января 2021 года. В течение первых двух недель распространения прививки ею сделают два миллиона желающих.

Ожидается, что препарат будет одобрен национальным регулирующим органом по лекарственным средствам Великобритании.

Украина для иммунизации населения от COVID-19, скорее всего, может получить именно вакцину AstraZeneca.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам главного научного советника проекта Warp Speed доктора Монсефа Слауи, вакцина Pfizer COVID-19 вызывает больше аллергических реакций, чем остальные препараты.

По состоянию на 22 декабря было известно о шести зафиксированных случаях, сказал он, и эта частота превосходит то, что можно было бы ожидать от других вакцин.