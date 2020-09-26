В "Европейской солидарности" тепло поздравили Порошенко с 55-летием

В субботу, 26 сентября, пятом президенту Украины, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко исполнилось 55 лет. Однопартийцы тепло поздравили именинника с юбилеем.

OBOZREVATEL приводит текст поздравления:

"Стремительное время течет и расставляет точки над И. Все большему количеству людей становится очевидным, что лучший президент – Порошенко. На шестого нечего и надеяться. Возможно, лучше пятого лишь седьмой.

"Европейская Солидарность" гордится своим лидером. Не политиком, а настоящим государственным деятелем. Тем, кто, опираясь на команду и на активную, неравнодушную часть общества, за пять лет создал армию и международную коалицию в поддержку Украины. Кто завоевал безвиз и Томос, кто вывел страну из глубокого социально-экономического кризиса, которой Россия хотела задушить нас в гибридной войне. Кто уверенно вел нас к членству в Евросоюзе и НАТО. Чья подпись стоит под историческим законом об украинском языке.

Но мы его знаем также как человека – вдохновенного, умного, демократического, иногда веселого, порой печального, но все чаще задумчивого...

В социальных сетях Порошенко часто называют "седовласым гетьманом". А оценивая ситуацию в стране, говорят: "При Порошенко такого не было". Это – признание опыта и глубокой государственной мудрости.

В 55 "все не начинается" – в 55 все продолжается и движется к победе. И много интересного впереди. Стране действительно нужны и порох, и Порошенко.

Сил, здоровья и сил, уважаемый Петр Алексеевич.

И Слава Украине!"

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей вечером 25 сентября вблизи г.Чугуев Харьковской области.