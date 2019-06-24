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"В Европе популярны!" Епифаний высказался об однополых браках

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Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что церковь не будет воплощать в жизнь вещи, которые противоречат библейскому учению.

В частности, речь идет об однополых браках, сказал митрополит в интервью журналу "Новое Время".

"Православное христианство — часть европейской цивилизации, мы всегда были европейцами. Можем привнести в западную цивилизацию духовно хорошее, но точно не будем воплощать в жизнь вещи, которые противоречат библейскому учению, например, однополые браки, а мы видим, насколько это там популярно", — заявил глава ПЦУ.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

"Радио НВ"

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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