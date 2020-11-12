В Европарламенте выявили сотни случаев коронавируса

В Европейском парламенте зафиксировали сотни случаев заболевания COVID-19.

Об этом заявил его президент Давид-Мария Сассоли 12 ноября, пишет EUObserver. Такое заявление он сделал на фоне жалоб евродепутатов о том, что они не получили свои суточные в размере €323 (10,7 тыс. грн) после того, как работу парламента приостановили из-за ситуации с коронавирусом.

Ежедневное пособие предназначено для оплаты проживания депутатов парламента в Брюсселе или Страсбурге по официальным делам. Суточные они могут получить полностью только тогда, когда отметились в списках присутствовавших на заседаниях.

При этом парламентарии обязаны участвовать в голосованиях. Если они пропустят более половины, то имеют право на получение лишь €160 (5,3 тыс. грн) в день.

Для встреч за пределами органа компенсация изначально составляет €160 в день. Депутат должен обязательно зарегистрироваться в реестре посещаемости. Стоимость проживания в гостинице компенсируется отдельным счетом.

В целом, по данным на 2019 год, бюджет одного евродепутата на месяц составлял 24 943 евро (около 826 тыс. грн). Это сумма с учетом зарплаты и премиальных их личных помощников.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что сообщил о том, что Сассоли уже несколько раз уходил на самоизоляцию из-за контактов с инфицированными.