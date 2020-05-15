В ЕС сказали, что будет с безвизом для Украины

Европейский Союз заявил, что не имеет причин для того, чтобы пересмотреть условия безвизового режима с Украиной.

Об этом заявила заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в интервью "Европейской правде". По ее словам, пандемия коронавируса не является для этого причиной.

"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически – как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?" – сказала Матернова.

Цензор.нет

Она подчеркнула, что ей неизвестно также об угрозе визовой либерализации для Украины по каким-то другим причинам.

"Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, никакой связи между визовой либерализации и текущим кризисом", – добавила она.

Матернова также не стала прогнозировать, когда украинцы снова смогут ездить в ЕС, ведь даже внутри Шенгенской зоны нет ясности относительно открытия границы.

"Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, Еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!