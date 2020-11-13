В "ЕС" призвали городские власти Львова срочно выделить деньги на бесплатное тестирование горожан на COVID-19

100 тысяч тестов на коронавирус производства Южной Кореи могут быть оперативно доставлены во Львов для массового тестирования горожан, поэтому горсовету нужно срочно собраться на сессию и выделить средства на закупку тестов.

Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность", кандидат на должность главы Львовской объединенной территориальной общины Олег Синютка, сообщила пресс-служба политсилы.

Он отметил, что в условиях увеличения количества заболевания коронавирусом и введения карантина выходного дня, власти Львова должны принять два решения, чтобы эффективно удержать ситуацию и не допустить увеличения количества заражений: провести тестирование и увеличить количество больничных коек для тех, кто заболел.

"Сегодня очевидна проблема, что люди не имеют достаточного количества средств для проведения тестирования и для оплаты лекарств. Особенно, если с выявлением коронавируса затянуть, тогда лечение каждый раз будет стоить дороже, и это может вообще угрожать или вызвать летальный исход", – констатировал кандидат.

Он сообщил, что получил письменное подтверждение – письмо от официального представителя южнокорейской компании, которая готова поставить тесты для быстрой и качественной проверки. Он добавил, что соответствующее письмо также получил и Львовский городской председатель Андрей Садовый.

Олег Синютка отметил, что к таким мерам прибегли в соседних Чехии и Польше, где провели массовое бесплатное тестирование граждан и таким образом определили больных коронавирусом, отправив их на изоляцию, обезопасив тех, кто не болеет.

"В этой ситуации необходимы четкие шаги со стороны городской власти. Я требую от Львовского городского головы немедленно созвать сессию городского совета и принять решение о выделении средств на проведение бесплатного тестирования. Эти препараты могут быть поставлены во Львов отдельным чартером не позднее семи дней. Я убежден, что такое решение нужно принимать немедленно", – отметил Олег Синютка.

Он отметил, что стоимость этих тестов при прямых поставках не будет стоить дороже 300 гривен. Он также отметил, что сейчас в Украине тесты продаются в аптеках по цене, которая в несколько раз превышает предложенную.

"Если вы действительно стоите за здоровье львовян, если вы хотите прекратить заниматься пиар-акциями, видосиками, а перейти к конкретному делу, то нужно выделить хотя бы 30 млн гривен для того, чтобы привезти и начать тестирование", – сказал кандидат.

По его словам, тестирование горожан можно провести в течение нескольких недель, развернув соответствующие пункты. За первый этап можно протестировать 100 тысяч человек.

Олег Синютка также отметил, что средства на закупку тестов львовская власть легко найдет, отказавшись от коррупционных схем.

Он добавил, что в случае игнорирования мэром Садовым этого обращения, будет обращаться непосредственно к депутатам городского совета. "Их полномочия не прекращены, пусть собирают подписи и созывают внеочередное заседание", – отметил депутат.

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