В лучшем случае до 2024 года: в ЕС дали прогноз по возобновлению привычных полетов за границу

Европейская организация по безопасности воздушной навигации обнародовала прогноз для авиаотрасли на ближайшие 5 лет.

Согласно сообщению на ее официальном сайте, по самому оптимистичному сценарию авиационный трафик вернется к уровню 2019-го года только в 2024-м. Причем это станет возможным только при условии разработки и широкого доступа для туристов вакцины против коронавируса к лету 2021 года.

"Есть вполне реальная перспектива, что восстановление может занять еще больше времени, возможно, до 2029 года. Это катастрофическая картина для авиационной отрасли, которая ясно показывает, почему для государств настолько важно принимать последовательные решения и меры по поддержке отрасли, и чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности", – сказал гендиректор Евроконтроля Имонн Бреннан.

В организации озвучили три сценария возможного развития событий для отрасли.

Согласно самому оптимистичному из них, либо вакцина станет широкодоступной для путешественников, либо пандемия прекратится до лета 2021 года. При этом условии объем трафика вернется к уровню 2019-го только в 2024 году.

По наиболее вероятному сценарию, либо вакцину изобретут, либо пандемия пойдет на спад до лета 2022 года, тогда объем трафика вернется к уровню 2019-го до 2026 года.

По наихудшему сценарию, пандемия продолжится, вакцина окажется неэффективной, и тогда объем трафика вернется к уровню 2019-го только до 2029 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что управление гражданской авиации Италии пригрозило приостановить действие разрешения ирландской авиакомпании Ryanair на полеты в Италию из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с COVID-19. В письме итальянского ведомства говорится о "систематических нарушениях" со стороны лоукостера.