В ЕС напомнили России об участии в войне на Донбассе и призвали к ответу.

Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора заявил, что несмотря на три случая нарушения режима прекращения огня на Донбассе, в эти дни не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает".

Такое мнение он высказал во время видеоконференции "Минский процесс: постепенный успех или тупик", посвященная последним договоренностям о прекращении огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые вступили в силу с 27 июля, передает DW.

Мора подчеркнул, что Россия является стороной конфликта и должна стать частью решения по его урегулированию.

"Россия должна стать частью решения конфликта на Востоке Украины, если хочет, чтобы ЕС снял санкции, которые были на нее наложены после незаконной аннексии Крыма и перед началом военных действий на Донбассе. Это наша позиция, и она остается неизменной до тех пор, пока мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе", – сказал Мора, комментируя заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является стороной конфликта.

По словам Мора, президент Украины Владимир Зеленский обнаружил "политическую смелость", поскольку приобщился "инклюзивным подходом в решении ситуации в Донбассе с привлечением обеих сторон" конфликта. Результатом этого стали договоренности саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже в декабре прошлого года. По его убеждению, "Украина сделала смелый шаг", но Россия его не поддержала. Только на то, чтобы договориться о прекращении огня и перемирии "ушло семь месяцев".

Европейский чиновник также отметил, что политическая смелость Зеленского в урегулирование конфликта в Донбассе "должна сопровождаться такой же решительностью в проведении реформ".

"Обеспечение верховенства права, модернизация, функциональная рыночная экономика – это самое главное, чего должен достичь Зеленский для того, чтобы решить этот конфликт", – подчеркнул Мора.

При этом ассоциированный член Программы по вопросам России и Евразии Chatham House Джеймс Шерр заявил, что согласие на прекращение огня со стороны Москвы может быть стратегическим маневром, который РФ использует в собственных геополитических интересах. По его мнению, об этом свидетельствуют, в частности, слова президента Путина о том, бывшие республики СССР после его распада получили в подарок территориальные "подарки от российского народа".

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