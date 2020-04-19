В эпицентре коронавируса в Украине за сутки умерли 6 человек

За сутки в Черновицкой области умерло 6 человек. У 2 из них диагностирован коронавирус, по остальным случаям медики ждут результаты анализов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в своем Facebook сообщила Черновицкая ОГА. Всего в регионе по состоянию на утро 19 апреля официально зафиксировано 889 случаев болезни.

"В Черновицкой области за последние сутки умерло 6 человек. У двоих из них подтверждено заражение COVID-19. Еще у четырех ожидаются результаты диагностики. Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер находясь дома. Выражаем соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, от пандемии коронавируса страдают прежде всего развитые страны. Это связано как с высоким уровнем достатка населения, так и с плотностью его проживания.