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19 апреля • обновлено в 14:35
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В эпицентре коронавируса в Украине за сутки умерли 6 человек

2.3т
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За сутки в Черновицкой области умерло 6 человек. У 2 из них диагностирован коронавирус, по остальным случаям медики ждут результаты анализов.

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Об этом в своем Facebook сообщила Черновицкая ОГА. Всего в регионе по состоянию на утро 19 апреля официально зафиксировано 889 случаев болезни.

"В Черновицкой области за последние сутки умерло 6 человек. У двоих из них подтверждено заражение COVID-19. Еще у четырех ожидаются результаты диагностики. Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер находясь дома. Выражаем соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, от пандемии коронавируса страдают прежде всего развитые страны. Это связано как с высоким уровнем достатка населения, так и с плотностью его проживания.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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