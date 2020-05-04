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4 мая • обновлено в 22:47
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В "Эпицентр" в Киеве за товарами хлынула толпа: сотня людей собралась в помещении

11.8т
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В строительном гипермаркете "Эпицентр", что находится на улице Кольцевой, 1Б в Киеве, очереди на одну кассу скопилось около ста людей.

Об этом OBOZREVATEL рассказал один из свидетелей происшествия. По его словам, все покупатели находятся в помещении, никто не соблюдает дистанцию даже в метр, полиции рядом нет.

Очереди в гипермаркете "Эпицентр"

Очереди в гипермаркете "Эпицентр"

Парковка перед гипермаркетом "Эпицентр"

Парковка перед гипермаркетом "Эпицентр"

"Стоянка возле "Эпицентра" полностью запаркована. Люди с тележками, в которых кафель, различные стройматериалы, видел даже умывальники. Дистанции никто не соблюдает. Всего где-то сотня людей, и все стоят в очереди на одну кассу. Я так понимаю, товары заказывали через Интернет, а может, и брали на месте. Остальные кассы работают на продажу товаров первой необходимости, там очередей нет. Интересно только – кому лучше сделали? Так вирус еще быстрее подхватить можно, чем когда все кассы работали", – заметил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 3 мая сети гипермаркетов "Эпицентр" запретили продавать стройматериалы, поскольку это нарушает правила работы в карантин. Теперь там можно будет купить только товары первой необходимости.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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