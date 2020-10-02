В "Экологической Альтернативе" предложили запретить одноразовую посуду и пакеты

Политическая партия "Экологическая Альтернатива" призвала перенимать передовой европейский опыт – и предложила собственный план по уменьшению использования пластиковой одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов. Такой шаг позволит существенно улучшить состояние окружающей среды и разгрузить мусорные полигоны. Об этом говорится в заметке на странице партии в Фейсбук.

"В развитых странах давно практикуется комплексный подход к решению проблемы с мусором: там не только перерабатывают уже образовавшиеся отходы, но и предупреждают причины их возникновения. Ужасные последствия от засорения можно существенно уменьшить, если снизить производство мусора, который не разлагается или будет загрязнять окружающую среду как минимум сотню лет", – говорится в заметке.

В политсиле напомнили, что Европа уже со следующего года планирует отказаться от "проблемного мусора" вроде ряда изделий из пластика и полиэтилена.

"Европарламент принял закон, согласно которому с 2021 в ЕС нельзя будет продавать посуду, трубочки, контейнеры и некоторые другие предметы из пластика. Но во многих странах подобная практика существует уже сейчас. Например, с 1 октября этого года в Великобритании запретили распространять соломинки, ватные палочки и палочки для размешивания напитков", – подчеркнули в партии.

В Украине "Экологическая Альтернатива" предлагает прибегнуть не к полному запрету, а к введению специальных налогов на такие изделия, что, по мнению партийцев, существенно снизит генерирование этого вида отходов.

"Банальное введение налогов на раздачу в магазинах пластиковых пакетов может на 90% снизить их использование, а следовательно – и дальнейшее образование мусора, который не разлагается годами. Такой метод практикуют в Дании и Латвии. Столица Украины тоже нуждается в подобных решениях, и Экологическая Альтернатива готова к их реализации", – уверяют в партии.

2Мы предлагаем запретить продажу и распространение полиэтиленовых пакетов, пластиковых стаканчиков и трубочек в Киеве. Ведь сейчас 15-25% всего нашего мусора составляют так называемые проблемные отходы, среди которых мелкий пластик, неограниченное количество "кулечков" и одноразовых контейнеров из супермаркетов", – говорится в заметке.

Вместе с тем, по мнению партийцев "Экологической Альтернативы", подобные инициативы будут иметь огромное значение для улучшения состояния окружающей среды.

"Это поможет существенно разгрузить полигоны, улучшит состояние окружающей среды, поможет спасти от загрязнения водоемы, а животных и птиц – от гибели", – подчеркнули в "Экологической Альтернативе".

Подробнее узнать о реальных решение болезненных экологических проблем, которые предлагает эта политическая партия, можно в программе "Экологической Альтернативы".