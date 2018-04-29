В Египте застряли украинцы: Порошенко вмешался в ситуацию

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству транспорта и связи сделать все необходимое для того, чтобы украинские туристы, которые застряли в Египте, как можно быстрее вернулись на родину.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Еще в воскресенье утром Президент поручил МИД и министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатном размещению в гостиницах", - рассказал Цеголко.

"Президент также поручил Минтрансу сделать все необходимые шаги для скорейшего возвращения украинцев, в частности выровнять график полетов туроператоров из Египта", - отметил он.

Напомним, украинские туристы 27 апреля должны были вылететь из Египта во Львов. Часть из них вылетела в Украину 28 апреля, однако многие остались.

Как сообщал "Обозреватель", остальная группа туристов должна была вылететь в Украину 28 апреля, однако накануне у них появились новые проблемы.