В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят самые резонансные преступления последней недели в Украине
В пятницу, 29 мая, в 21:00 в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят самые резонансные преступления, произошедшие в Украине на прошлой неделе, а также сможет ли новая программа правительства изменить жизнь украинцев.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии будут искать ответы на актуальные вопросы:
Будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке?
Почему житомирский стрелок убил семь человек?
Действительно ли новая программа правительства изменит жизнь украинцев?
Участие в обсуждении примут:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Игорь Петрашко, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области;
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Юрій Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солідарность";
Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС";
Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко".
Как сообщал OBOZREVATEL:
после скандала, связанного с подозрением двух копов Кагарлыка в изнасиловании молодой женщины, руководство отдела полиции отстранили, а сам отдел расформировали.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
По словам начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлицкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские с Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В сети рассекретили имя и детали из личной жизни 26-летней жертвы насилия и избиения в отделе полиции Кагарлыка.
Адвокат Евгений Мельниченко заявил, что жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке в отдел полиции привез сосед, заманив якобы на допрос по ограблениям в деревне. Мужчину сейчас разыскивают.
Позже в комментариях СМИ адвокат сообщил, что его подзащитная до сих пор находится в шоковом состоянии и нуждается в лечении.