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В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят последние события в Нацбанке и их последствия для Украины

Марина Погорилко
Общество
1,0 т.
В эфире 'Свободы слова Савика Шустера' обсудят последние события в Нацбанке и их последствия для Украины

В пятницу, 3 июля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят последние события в Национальном банке Украины и попытаются прояснить, какие последствия они будут иметь для Украины.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Почему глава Нацбанка подал в отставку?

  • Кто на него оказывал политическое давление?

  • Каковы будут последствия для Украины?

  • Возрастет ли курс гривны?

Участие в обсуждении примут:

  • Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);

  • Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007 - 2010);

  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014 - 2016);

  • Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016 - 2019);

  • Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020)

  • Сергей Марченко, министр финансов Украины;

  • Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016 - 2018);

  • Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020)

  • Данил Гетманцев, народный депутат, "Слуга народа", Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

  • Игорь Палица, народный депутат, "За будущее", Секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

  • Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".

  • Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".

  • Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.

  • В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.

  • Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.

  • Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт

Свобода слова Савика ШустераСавик Шустер
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  2. Общество