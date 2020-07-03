В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят последние события в Нацбанке и их последствия для Украины
В пятницу, 3 июля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят последние события в Национальном банке Украины и попытаются прояснить, какие последствия они будут иметь для Украины.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Почему глава Нацбанка подал в отставку?
Кто на него оказывал политическое давление?
Каковы будут последствия для Украины?
Возрастет ли курс гривны?
Участие в обсуждении примут:
Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007 - 2010);
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014 - 2016);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016 - 2019);
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020)
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016 - 2018);
Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020)
Данил Гетманцев, народный депутат, "Слуга народа", Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Игорь Палица, народный депутат, "За будущее", Секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт