В эфире 'Свободы слова Савика Шустера' обсудят последние события в Нацбанке и их последствия для Украины

В пятницу, 3 июля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят последние события в Национальном банке Украины и попытаются прояснить, какие последствия они будут иметь для Украины.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Почему глава Нацбанка подал в отставку?

Кто на него оказывал политическое давление?

Каковы будут последствия для Украины?

Возрастет ли курс гривны?

Участие в обсуждении примут:

Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007 - 2010);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014 - 2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016 - 2019);

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020)

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016 - 2018);

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020)

Данил Гетманцев, народный депутат, "Слуга народа", Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Игорь Палица, народный депутат, "За будущее", Секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

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