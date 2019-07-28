"В единстве наша сила!" Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 июля, поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси.

Он обратился к предстоятелям украинских церквей, призвав их к диалогу. Пост, посвященный празднику, опубликован на странице главы страны в Twitter.

"Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития.

Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинский. В единстве – наша сила и наше будущее!" – написал президент.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Отметим, в День Крещения Киевской Руси в столице Украины прошел первый в истории крестный ход ПЦУ.

Верующие следовали от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Отдельно 28 июля отмечают другой праздник – День Владимира, который приурочен ко Дню Крещения Киевской Руси.

Днем ранее, 27 июля, в Киеве прошел Крестный ход в честь 1031-летия крещения, который проводила Украинская православная церковь Московского патриархата.

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