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"В единстве наша сила!" Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу

2.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 июля, поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси.

Он обратился к предстоятелям украинских церквей, призвав их к диалогу. Пост, посвященный празднику, опубликован на странице главы страны в Twitter.

"Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития.

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Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинский. В единстве наша сила и наше будущее!" – написал президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Отметим, в День Крещения Киевской Руси в столице Украины прошел первый в истории крестный ход ПЦУ.

Верующие следовали от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Отдельно 28 июля отмечают другой праздник – День Владимира, который приурочен ко Дню Крещения Киевской Руси.

  • Днем ранее, 27 июля, в Киеве прошел Крестный ход в честь 1031-летия крещения, который проводила Украинская православная церковь Московского патриархата.

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Тема
День Крещения Руси
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины религия церковь праздник
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