В двух регионах Украины зафиксировали свыше 300 случаев COVID-19

За минувшие сутки, 1 сентября, в двух регионах Украины зарегистрировали свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции.

Речь идет о городе Киев и Харьковской области, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Киеве – 332, Харьковской области – 302, Львовской – 204, Одесской – 203, Тернопольской – 201, Ивано-Франковской – 174 и Ривненской – 127", – уточнил Степанов.

Напомним, что в Украине во вторник был установлен рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом – заболели 2495 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переходу на онлайн-школу в случае второй волны эпидемии коронавируса. Он отметил, что полноценно заменить обычную школу таким образом все же не получится.