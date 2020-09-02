МоваЯзык

Топ-темы:

В двух регионах Украины зафиксировали свыше 300 случаев COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,4 т.

  • В Минздраве назвали эпицентры коронавируса в Украине

  • За минувшие сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Киеве и Харьковской области

  • Там заболели 332 и 302 человека соответственно

В Киеве и Харьковской области зафиксировали свыше 300 случаев COVID-19

В Киеве и Харьковской области зафиксировали свыше 300 случаев COVID-19. Коллаж

За минувшие сутки, 1 сентября, в двух регионах Украины зарегистрировали свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции.

Речь идет о городе Киев и Харьковской области, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Киеве – 332, Харьковской области – 302, Львовской – 204, Одесской – 203, Тернопольской – 201, Ивано-Франковской – 174 и Ривненской – 127", – уточнил Степанов.

Напомним, что в Украине во вторник был установлен рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом – заболели 2495 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переходу на онлайн-школу в случае второй волны эпидемии коронавируса. Он отметил, что полноценно заменить обычную школу таким образом все же не получится.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

УкраинаКоронавирусМаксим Степанов
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Общество