В двух областях Украины зарегистрирован самый низкий показатель заболеваемости COVID-19

В Луганской и Кировоградской областях Украины зарегистрировали самое низкое количество новых заболевших коронавирусом за сутки, 1 ноября, – 47 и 46 соответственно.

Об этом сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны. В ближайшей к ним по этому показателю Херсонской области выявлено 117 новых случаев болезни.

Всего на утро понедельника, 2 ноября, жертвами пандемии в Украине стали уже 7375 украинцев (+69 за сутки). Преодолеть болезнь смогли 163768 пациентов (+2 327).

Статистика распространения коронавируса в Луганской и Кировоградской областях rnbo.gov.ua

Статистика распространения коронавируса в Харьковской области rnbo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что со 2 ноября в Украине действует новое карантинное зонирование, которое имеет целью минимизировать распространение коронавируса. Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 октября, это распределение на зоны будет актуально 14 дней.

Харьковская область продолжает лидировать среди регионов Украины по количеству новых случаев заражения коронавируса (COVID-19).