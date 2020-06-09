В двух областях Украины ввели усиленный контроль за полицией: где "провинились"

В четырех изоляторах временного содержания городов Кропивницкий, Сарны, Херсон и Днепр внедрили систему видео- и аудиофиксации.

Все действия со звуком записывает видеокамера, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В двух областях Украины ввели усиленный контроль за полицией

В ближайшее время МВД планирует расширить систему Custody Records на все подразделения полиции. Также пилотный проект был запущен в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделении полиции Днепропетровщины.

"С момента, когда эта система начала работать, в изоляторах временного содержания уменьшилось количество неправдивых обвинений о неправомерном обращении с задержанными", – отметил начальник Управления соблюдения прав человека Нацполиции Руслан Горяченко.

В двух областях Украины ввели усиленный контроль за полицией

Он добавил, что гражданина, который попадает в изолятор, первым встречает инспектор по соблюдению прав человека. Он поясняет, что задержанный в безопасности и каждое его действие записывается на камеру. В отдельной комнате под видео- и аудиозапись инспектор проводит первую беседу.

Горяченко объяснил, что полицейский должен делать отметки в системе, а в случае жалобы принять и передать ее соответствующему органу – Департаменту внутренней безопасности или Государственному бюро расследований.

В двух областях Украины ввели усиленный контроль за полицией

Пока задержанный находится в изоляторе, система также анализирует, нужна ли ему медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отделении полиции в Кагарлыка Киевской изнасиловали и избили женщину. В совершении преступления подозревают двух правоохранителей.

Руководство отдела отстранено от должностей. Суд арестовал двух подозреваемых – Сергея Сулиму и Николая Кузива.

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