В двух областях Украины усилили охрану из-за риска вторжения России

Антон Малиновский Общество 19:05, 5.06.2020 Обновлено: 19:20, 5.06.2020

В Херсонской и Николаевской областях военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры из-за возможного вторжения со стороны РФ.

Об этом рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Укринформ. По его словам, такие меры были приняты для предотвращения возможного вторжения России с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.

"Мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории (Северо-Крымский канал - ред.). Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры ", – отметил Наев.

Наев добавил, что задействованы не только военнослужащие, но и СБУ, Национальная гвардия, полиция и разведка.

Сергей Наев
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Как сообщал OBOZREVATEL, группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87- 90 тысяч военнослужащих.

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