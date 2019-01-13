В двух областях Украины священников УПЦ МП не пустили в храмы: детали скандала

В селах Красноволя Маневицкого района Волынской области и Ворсовка Малинского района Житомирской области прихожане заблокировали вход в храмы священникам УПЦ МП.
О том, что на Житомирщине община не пустила в Свято-Михайловский собор епископа УПЦ МП Нафанаила, сообщил в Facebook глава Маневицкой районной госадминистрации Андрей Лындюк.
"Сегодня в село Красноволя, община которого провела процедуру перехода в Православную церковь Украины, приехал епископ Волынский УПЦ МП Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нету. Но в храм местные жители их не пустили. Следовательно, последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась!" – сказано в сообщении.
Храм с. Красноволя
Храм с. Красноволя
По тем же причинам произошел конфликт и на Житомирщине. Как сообщает Радио Свобода, жителями было принято решение перейти в ПЦУ. Однако священники заявили, что собравшиеся люди не являются религиозной общиной и не имеют никаких прав.
Церковь с. Ворсовка
"Между двумя сторонами произошел спор, впрочем, впоследствии, верующие УПЦ МП провели служение перед храмом. Сторонники ПЦУ объясняют, что у них есть все юридические права для того, чтобы перейти к украинской церкви. Однако сейчас они опасаются, что церковники могут похитить из храма драгоценности и имущество общины, поэтому и не пускают их", – разъяснило издание.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января по той же причине вспыхнул скандал на Винниччине – в селе Лушковка не пустили в храм священника МП.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.