В двух областях Украины священников УПЦ МП не пустили в храмы: детали скандала

В селах Красноволя Маневицкого района Волынской области и Ворсовка Малинского района Житомирской области прихожане заблокировали вход в храмы священникам УПЦ МП.

О том, что на Житомирщине община не пустила в Свято-Михайловский собор епископа УПЦ МП Нафанаила, сообщил в Facebook глава Маневицкой районной госадминистрации Андрей Лындюк.

"Сегодня в село Красноволя, община которого провела процедуру перехода в Православную церковь Украины, приехал епископ Волынский УПЦ МП Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нету. Но в храм местные жители их не пустили. Следовательно, последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась!" – сказано в сообщении.

Храм с. Красноволя

Храм с. Красноволя

По тем же причинам произошел конфликт и на Житомирщине. Как сообщает Радио Свобода, жителями было принято решение перейти в ПЦУ. Однако священники заявили, что собравшиеся люди не являются религиозной общиной и не имеют никаких прав.

Церковь с. Ворсовка

"Между двумя сторонами произошел спор, впрочем, впоследствии, верующие УПЦ МП провели служение перед храмом. Сторонники ПЦУ объясняют, что у них есть все юридические права для того, чтобы перейти к украинской церкви. Однако сейчас они опасаются, что церковники могут похитить из храма драгоценности и имущество общины, поэтому и не пускают их", – разъяснило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января по той же причине вспыхнул скандал на Винниччине – в селе Лушковка не пустили в храм священника МП.

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