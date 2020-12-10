В центре Дубно установили новогоднюю елку с кладбища: мэр оправдался

В Дубно Ривненской области главную городскую елку привезли с кладбища.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Дерево росло среди могил и надгробий.

Процесс спиливания будущей новогодней красавицы сняли на видео местные жители. Когда дерево начали устанавливать на центральной площади, горожане стали высказывать в соцсетях недовольство – мол, не украсят ли символ Нового года траурными венками.

По словам мэра Дубно Василия Антонюка, ничего страшного в елке с кладбища нет. Дерево находилось в аварийном состоянии и угрожало при сильном ветре обрушиться на кладбищенские памятники.

Более того, отец Олег из Свято-Покровского собора уже освятил елку.

А такой креативный подход к поиску новогоднего дерева не только обезопасил могилы, но и помог бюджету сэкономить деньги. Антонюк уточнил, что раньше на покупку главной елки тратили около 15 тысяч гривен. Сейчас же 25-метровая красавица обошлась городу совсем бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянской коммуне Губбио состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой елки в мире. Ее высота достигает 750 метров, а ширина – 450. Речь идет о световой инсталляции, которая расположена на южном склоне горы Инджио. Для ее создания использовали более чем 2 тысяч неоновых гирлянд.