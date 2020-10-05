В ДТП на Херсонщине погиб молодой полицейский

Мирослав Семенюк Общество 08:57, 5.10.2020 Обновлено: 10:50, 5.10.2020

В Херсонской области 25-летний патрульный полицейский погиб в ДТП.

Как сообщила в Facebook областная патрульная полиция, младший лейтенант Анатолий Киртока вечером 3 октября попал в аварию на своем авто.

"Он вступил в ряды патрульной полиции в 2017 году, с честью и достоинством верно служил украинскому народу", – говорится в сообщении.

В полиции выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Младший лейтенант полиции Анатолий Киртока погиб в ДТП
Facebook патрульной полиции Херсонской области
Скрин Facebook

Как писал OBOZREVATEL, ранее под Киевом разбился капитан полиции.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Жириновский с угрозами призвал Украину, Армению, Азербайджан и Беларусь "вернуться домой" в Россию

Путин на саммитах ничего не ест, а воду ему приносят отдельно, – Климкин

В Беларуси ОМОН задержал 13-летнюю девочку. Видео

Россияне попали в капкан из-за Бандеры

Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова