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Максим Копачевский
Максим Копачевский
Журналист, блогер, Донецк-Черкассы Все статьи автора

В донецкую Макеевку пришел "Старбакс"!

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Продолжаю путешествия по Донбассу. Приехал в соседнюю с Донецком Макеевку, чтобы выпить чашечку кофе в местом "Starbucks", о котором все только и говорят. Сразу скажу, это не франшиза, оно и понятно. Владельцы заведения смекнули, что это хорошая идея и начали использовать название известного бренда. Если "Starbucks" не идет к вам, тогда вы идете к "Starbucks". Выбор кофе большой, да и сам кофе вкусный, если кому интересно.

Но цена, мне показалось, чуть завышена. За чашку медового рафа отдал 190 рублей (82 грн.). Увидел "Лучшую чебуречную", оказывается она здесь! Не смог пройти мимо, попробовал, хотя чебуреки не ем. Не гавкали, не мяукали, съел и все нормально, только через пару часов начала казаться реклама с Хью Джекманом на улицах Макеевки. Об этом в конце ролика. Продолжение следует! Подпишитесь, чтобы не пропустить!

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Автор
Максим КопачевскийМаксим Копачевский
Тема
АТО на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости Донбасса
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