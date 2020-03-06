В Донецкой области сбежал экс-милиционер, который насмерть сбил троих людей

Бывший сотрудник милиции Горловки (Донецкая область) Павел Панасюк, которого признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к девяти годам тюрьмы, объявлен в розыск.

Его данные появились в базе лиц, которые скрываются от органов власти, сообщает издание "Новости Донбасса".

Панасюку инкриминировали ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

Славянский горрайонный суд признал его виновным в 2018 году и приговорил к 9 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

На заседании адвокат потерпевшей ходатайствовал о том, чтобы Панасюка взяли под стражу в зале суда, но судьи отказали.

Павел Панасюк

Напомним, что авария произошла 1 августа 2015 года. Панасюк на автомобиле Toyota Prado выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В результате столкновения 60-летний водитель Skoda погиб на месте, а двое пассажиров – женщина 59 лет и ее 10-летний внук – впоследствии скончались в больнице. Инспектор покинул место ДТП, не оказав помощи людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области сотрудник полиции, находясь вне службы, сбил двух человек на пешеходном переходе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся