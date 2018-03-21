Был освобожден от занятий: на Донетчине на уроке физкультуры умер ребенок

В одной из школ Мирнограда Донецкой области 11-летний мальчик умер прямо на уроке физкультуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, ЧП произошло 20 марта в 14 часов.

Ученику 5-го класса внезапно стало плохо. Прибывшие на место происшествия медики бригады скорой помощи констатировали смерть парня и доставили тело в терапевтическое отделение городской больницы.

Установлено, что у ребенка было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3-й категории.

Готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти школьника.

Работник учебного заведения, пожелавший остаться неизвестным, сообщил "Новостям Донбасса", что ребенок находился на индивидуальном обучении из-за состояния здоровья. Заниматься на уроках физической культуры ему было запрещено.

Отмечается, что учитель физкультуры проводил спортивное соревнование, в котором принимал участие погибший. Во время бега мальчик упал.

"Работники школьного заведения оказали первую помощь ребенку. Также была вызвана машина скорой помощи, которая ехала 30 минут из-за неочищенных от снега дорог. Медики на протяжении 40 минут боролись за жизнь ребенка. Когда поняли, что не справятся, тогда повезли его в больницу. По дороге в медучреждение ребенок умер", - пишет издание.

Как сообщал "Обозреватель", на Днепропетровщине повесился 14-летний школьник.