В Донецке в разгар пандемии продолжили работать рестораны, ночные клубы и вузы

В оккупированном Россией Донецке, несмотря на разгар пандемии коронавируса, не вводят карантинные меры.

Как пишет "КП в Украине" со ссылкой на местных жителей, в городе работают кафе, рестораны, ночные клубы, а также открыты школы и университеты. Противоэпидемические меры почти не соблюдаются.

"Были на концерте в одном кафе в центре города. У сцены толпилась в основном молодежь. Ни одного человека в маске, ни одного! Официанты – да, в масках, как и бармены. И больше никого. Никаких дистанций, о чем вы? Наоборот, все друг к дружке поближе, в едином порыве, так сказать", – рассказала жительница города Юлия.

При этом, она отмечает, что в транспорте и магазинах люди все-таки надевают маски. Однако на рынках ситуация иная.

По словам другой местной жительницы, в школах карантинные меры включают в себя только использование антисептиков и проветривание. Даже учителя не носят маски.

"На переменах толпятся вместе или бегают. Какая дистанция? Какие маски? Родителей просили в дневниках писать каждое утро температуру ребенка, чтобы не заморачиваться измерением ее у каждого входящего в школу. Конечно, все дружно пишут 36,6, кто там что измеряет?" – отметила Анастасия.

Она добавила, что в одном из старших классов заболел ребенок. Его забрали в больницу, а затем отправили домой и ждут результата теста. Остальной класс продолжает ходить в школу.

Также издание пишет, что оккупанты еще месяц назад отправили заявку на получение российской вакцины, однако на каком она этапе – неизвестно. Последний гуманитарный конвой доставил только вакцину от гриппа.

Жители Донецка жалуются, что противовирусные препараты в аптеках ужасного качества, поэтому стараются минимизировать риски заболеть при помощи народных средств – чеснока, имбиря с лимоном и меда.

Также отмечается, что в "ДНР" за время пандемии коронавирусом заразились 9 110 человек, из которых выздоровели 4 237, а 830 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре главарь "ДНР" Денис Пушилин признал, что глобальный характер второй волны пандемии коронавируса не позволил им справиться с распространением болезни.

При этом он заявил, что в ситуации с COVID-19 в ОРДЛО якобы виновна и Украина.