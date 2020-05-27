В Донецке от коронавируса умер хирург: в "ДНР" умолчали

В оккупированном Донецке, подконтрольном группировке "ДНР", от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 60-летний хирург-ортопед Ринат Жамалетдинов.

Об этом рассказали сотрудники Донецкой областной травматологической больницы, в которой работал доктор, сообщают "Новости Донбасса". По их словам, Жамалетдинову стало плохо на прошлой неделе, после чего его госпитализировали.

У хирурга также была хроническая болезнь – диабет. Позже были госпитализированы две медсестры, которые с ним контактировали. В травматологии провели дезинфекцию.

Так называемые "власти" "ДНР" о смерти Жамалетдинова не сообщали. Кроме того, террористы умолчали и о возможной вспышке COVID-19 в Донецкой травматологической больнице.

По состоянию на 27 мая, группировка подтвердило, что на карантин были полностью или частично закрыты три больницы, травматологии в их числе нет.

Ринат Жамалетдинов

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" признали, что им не хватает средств защиты для врачей в борьбе с коронавирусом (COVID-19).