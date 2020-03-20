Сотни украинцев с детьми и без денег застряли в Доминикане из-за коронавируса: эксклюзивные детали

В Доминикане застряли почти 200 украинцев, которые из-за прекращения авиасообщения не могут попасть домой.

Среди них примерно 20 детей. Об этом OBOZREVATEL рассказала киевлянка Оксана, которая с ребенком сейчас находится там. Они улетели на отдых еще до того, как стало известно о том, что Украина и другие европейские страны закрывают небо.

"Дело в том, что нас отправляла туристическая компания "Джоин ап", летели мы не чартером, а регулярным рейсом. Возвращаться должны были через Париж в Киев. Но все рейсы отменили. Те, кто летел чартерами, им повезло, их забирают отсюда. Буквально сегодня улетел один рейс. А мы вылететь не можем", – рассказывает Оксана.

Доминиканская Республика

По ее словам, украинский консул в Доминиканской Республике не совсем компетентна. Она не может успокоить людей и дать хоть какую-то надежду.

"У нас есть чат в Телеграме, нас там уже набралось больше 120 человек. Консул уверяет, что все списки с нашими данными передала в МИД. Но от своих источников мы уже знаем, что в МИДе о нас ничего не знают. Некоторые писали обращения в наш МИД. На что консул сказала, мол, не пишите, потому что все письма все равно возвращаются ко мне. И попросила не писать в МИД! Мы просим показать наши списки, доказать, что о нас знают в МИД. Но нам отказывают в этом", – говорит Оксана.

Судя по переписке в чате Телеграма, люди уже доведены до отчаяния. А консул в ответ на просьбы показать списки отшучивается: "Мы не можем быть уверены, что тут в чате не сидит шпион. Шутка, но доля правды тут есть".

У многих украинцев уже заканчивается срок проживания в гостинице, и если дело дальше так пойдет, то людям не остается другого выхода как искать другое жилье, снимать апартаменты за свой счет.

"Консульство только обещает помочь в аренде жилья. А что делать тем, у кого нет денег? Люди просто плачут, к многих дети. У некоторых нет даже денег на новые билеты. Наша туристическая компания пытается найти билеты на чартер, но их нет. А судя по тому, как ведет себя консул, то помощи не дождешься", – говорит Оксана.

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