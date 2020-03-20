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20 марта • обновлено в 22:57
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Сотни украинцев с детьми и без денег застряли в Доминикане из-за коронавируса: эксклюзивные детали

5.8т
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В Доминикане застряли почти 200 украинцев, которые из-за прекращения авиасообщения не могут попасть домой.

Среди них примерно 20 детей. Об этом OBOZREVATEL рассказала киевлянка Оксана, которая с ребенком сейчас находится там. Они улетели на отдых еще до того, как стало известно о том, что Украина и другие европейские страны закрывают небо.

"Дело в том, что нас отправляла туристическая компания "Джоин ап", летели мы не чартером, а регулярным рейсом. Возвращаться должны были через Париж в Киев. Но все рейсы отменили. Те, кто летел чартерами, им повезло, их забирают отсюда. Буквально сегодня улетел один рейс. А мы вылететь не можем", – рассказывает Оксана.

Доминиканская Республика

Доминиканская Республика

По ее словам, украинский консул в Доминиканской Республике не совсем компетентна. Она не может успокоить людей и дать хоть какую-то надежду.

"У нас есть чат в Телеграме, нас там уже набралось больше 120 человек. Консул уверяет, что все списки с нашими данными передала в МИД. Но от своих источников мы уже знаем, что в МИДе о нас ничего не знают. Некоторые писали обращения в наш МИД. На что консул сказала, мол, не пишите, потому что все письма все равно возвращаются ко мне. И попросила не писать в МИД! Мы просим показать наши списки, доказать, что о нас знают в МИД. Но нам отказывают в этом", – говорит Оксана.

Сотни украинцев с детьми и без денег застряли в Доминикане: эксклюзивные детали
Сотни украинцев с детьми и без денег застряли в Доминикане: эксклюзивные детали

Судя по переписке в чате Телеграма, люди уже доведены до отчаяния. А консул в ответ на просьбы показать списки отшучивается: "Мы не можем быть уверены, что тут в чате не сидит шпион. Шутка, но доля правды тут есть".

Сотни украинцев с детьми и без денег застряли в Доминикане: эксклюзивные детали

У многих украинцев уже заканчивается срок проживания в гостинице, и если дело дальше так пойдет, то людям не остается другого выхода как искать другое жилье, снимать апартаменты за свой счет.

"Консульство только обещает помочь в аренде жилья. А что делать тем, у кого нет денег? Люди просто плачут, к многих дети. У некоторых нет даже денег на новые билеты. Наша туристическая компания пытается найти билеты на чартер, но их нет. А судя по тому, как ведет себя консул, то помощи не дождешься", – говорит Оксана.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Отдых
Место
Доминиканская Республика
Теги
отдых туристы
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Комментарии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НЕ ПРОПАДУТ! БУДУТ СOCАТЬ У ДОМИНИКАНЦЕВ!)))))))))))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Чего расстраиваетесь та? Какая вам разница чьи унитазы мыть, доминиканские или польские! Считайте это шансом на лучшую жизнь. А что там у россиян? Смотрим. Компания "Аэрофлот" эвакуировала из Черногории еще 78 российских туристов. Об этом в пятницу сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Черногории. "Рейс "Аэрофлота" вывез из Черногории еще 78 человек. Ранее два рейса "Победы" вывезли 195 и 172 человека", - сообщили в диппредставительстве. Таким образом, в течение сегодняшнего дня Черногорию покинули 445 российских туристов, всего с 18 по 20 марта в Россию вернулись 1165 человек. Ранее в посольстве РФ также сообщили о полученном на 21 марта разрешении на осуществление еще одного вывозного рейса компании S7. "Предполагается, что 21 марта рейсы "Аэрофлота" и S7 доставят в Россию тех, кто приобрел билеты на эти рейсы, а также дополнительных пассажиров", - сообщил представитель посольства.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сотни украинцев с детьми. Ну и почему бы им там не пересидеть? Бабло хватило туда забраться, значит далеко не бедные в нищей стране - Украине. Все они на минимальной зарплате?
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